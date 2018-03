Roy Slachter en Enrico Wardenier blikken vooruit op beladen derby

‘GOMOS gaat hier de periode niet pakken’

RODEN – Aanstaande zondag is het zover. Dan spelen v.v. Roden en v.v. GOMOS een beladen derby aan de Norgerweg in Roden. De derby is op zichzelf al een prachtig affiche, maar het feit dat GOMOS de kans krijgt om in het hol van de leeuw de eerste periode te veroveren, maakt de wedstrijd nóg specialer. We blikken alvast vooruit op deze strijd der titanen, door in gesprek te gaan met Roy Slachter van GOMOS en Enrico Wardenier van v.v. Roden.

Middenvelder Roy Slachter is al jaren een vaste waarde in de zwart-gele équipe uit Norg. Hij debuteerde op zijn zeventiende al in het eerste en vijf jaar later staat hij er nog steeds. Een Norger in hart en nieren, die natuurlijk een speciaal gevoel krijgt bij de derby tegen Roden. ‘We zijn er wel mee bezig, ja. Het wordt de eerste derby in de competitie sinds jaren. Dat maakt het wel speciaal’, meent Slachter. ‘Bij winst kunnen we een gevoelige tik uitdelen aan Roden.’ Dat GOMOS speelt voor een periodetitel, maakt het extra speciaal. ‘De periodetitel zou een mooie prijs zijn. We hadden voorafgaand aan het seizoen niet verwacht dat we hier nu zouden staan.’ De Norgers staan te popelen om weer een competitiewedstrijd te spelen. GOMOS speelde namelijk nog maar twaalf duels dit jaar, waardoor zij binnenkort een loodzwaar programma krijgen. Ze zullen zelfs negen wedstrijden spelen in slechts 27 dagen. ‘Aangezien we de minste wedstrijden hebben gespeeld, moeten we winnen van Roden om aansluiting te houden bij Stadspark. Mijn voorspelling? Dan zeg ik twee voor GOMOS en nul voor Roden. Ik hoop dat Eleonora na de wedstrijd door de kleedkamer galmt.’

Enrico Wardenier (foto), topschutter van v.v. Roden met inmiddels 19 doelpunten, kijkt terug op een geslaagde eerste seizoenshelft. Afgelopen weekend scoorde Wardenier tweemaal tegen Hoogezand en de week daarvoor wist hij er zelfs vier te maken tegen Forward – de wedstrijd werd uiteindelijk met 1-7 gewonnen – maar kort daarvoor ging het mis bij Roden. Thuis tegen Amicitia werd er verloren. Dat is volgens Wardenier geen voorbode voor de derby tegen GOMOS. ‘Je hebt altijd wel een mindere wedstrijd’, zegt Wardenier. ‘Een off-day, inderdaad. Maar over de eerste seizoenshelft kunnen we tevreden zijn. We staan op een vierde plek, dat is een goede positie.’ Waar bij Slachter de derby al volop leeft, kan het Wardenier de spreekwoordelijk kiezen niet jeuken. ‘Het leeft bij mij persoonlijk niet. Ook in de kleedkamer wordt er weinig over gesproken. Een derby is voor mij gewoon een wedstrijd. Ik denk dat het bij de supporters meer leeft.’ Wardenier kijkt desondanks met bewondering naar de Norgers. ‘Hun eerste seizoenshelft was heel goed. Ze krijgen straks veel wedstrijden en ik denk, met alle respect voor GOMOS, dat ze het dan heel moeilijk gaan krijgen. Je krijgt dan te maken met blessures en schorsingen en zo. Negen wedstrijd in 27 dagen zeg je? Daar ga je al. Dat is gemiddeld één per drie dagen.’ Van GOMOS kent hij twee spelers persoonlijk. ‘Toen ik bij VEV speelde werd ik wel eens behandeld door Ronald Sloots, die daar fysiotherapeut was. Jeroen van der Horst ken ik ook, hij is een soort van schoonfamilie. Op verjaardagen hebben we het dan vaak over voetbal.’

De topschutter van Roden is overigens niet bang dat GOMOS de periodetitel verovert op het veld van v.v. Roden. ‘Dat gaat niet gebeuren.’ Wardenier kan zich dan ook niet vinden in de voorspelling van Slachter. ‘0-2 klinkt wel heel overtuigend.. Dat gaat niet gebeuren. Wat ik denk? 4-1 voor Roden.’

De messen zijn in ieder geval geslepen. Waar Slachter een zakelijke overwinning voor GOMOS verwacht, denkt Wardenier dat Roden de bezoekers van het veld zal blazen. Het belooft in ieder geval een verhitte derbydag te worden.’