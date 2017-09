Rozema: ‘Geen valse munten in automaten Rodermarkt’

RODEN – Anne Rozema, voorzitter van de Jaarbeurs van het Noorden, durft met ’99,9 procent zekerheid’ te zeggen dat er geen valse muntjes in de automaten op de Rodermarkt zitten.

Dit zei Rozema na afloop van de jaarlijkse persconferentie die Volksvermaken dinsdagochtend organiseerde. Er gingen geruchten dat valse muntjes die terecht zijn gekomen bij de verschillende horecaondernemingen, ook in de muntjes-automaten terecht zouden zijn gekomen.

Volgens Rozema is de mogelijkheid dat iemand een vervalst muntje uit een van de automaten krijgt, nihil. ‘De kans dat er eentje tussendoor is geglipt, is natuurlijk aanwezig. Maar ik durf te stellen dat de kans op een vals muntje héél klein is’, aldus de voorzitter van de Jaarbeurs, die mensen die naar de Rodermarkt gaan vooral aanspoort om de munten via een van de aanwezige automaten te kopen.