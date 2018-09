Rudi Schiphouwer, voorzitter biljartclub De Witte Eend

‘De Witte Eend is een jonge biljartclub die in oktober 2017 in het leven werd geroepen. We hebben, uit m’n hoofd, zo’n achttien leden. Iedere derde vrijdag van de maand biljarten wij bij Café Langelo, waar wij altijd met open armen worden ontvangen. Wij biljarten eigenlijk altijd in een wisselende samenstelling. Het lukt niet iedereen om iedere biljartavond aanwezig te zijn, maar er is altijd wel een leuke club. Daarbij hebben wij de regel dat je niet drie avonden achter elkaar afwezig mag zijn. Doe je dat wel, dan kun je je keu pakken, gedag zeggen en lekker op je fietsje naar huis gaan. Gelukkig hoeven we dit soort maatregelen zelden in de praktijk te brengen.

Wat onze club bijzonder maakt, is dat wij een heel diverse groep hebben. Desondanks liggen de leeftijden dicht bij elkaar. Je hoort vaak berichten over het ‘uitsterven van de biljartsport’, maar onze groep bestaat uit jongens in de leeftijd tussen de negentien en dertig jaar. De biljarters komen allemaal uit de omgeving van Norg, Een en Langelo. Ik ben de enige die sinds kort verder weg woon (Assen), maar heb mijn hele jeugd in Norg mogen doorbrengen.

Ondanks dat de club nog niet zo lang bestaat, hebben we een hechte groep. De kernwoorden zijn plezier, sportiviteit en gezelligheid. Immers, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Iedere biljarter heeft zo zijn specialiteiten, al ligt die bij sommigen meer bij de bar dan aan de biljarttafel. Wij betalen geen contributie, al is daar nog wel eens flink over gediscussieerd. Daarnaast hebben we geen uitgebreid bestuur. Ik ben tot voorzitter gekozen, aangezien ik het meest serieus over de biljartsport nadenk. Verder hebben we een secretaris en een penningmeester, maar dat zijn vooral ceremoniële functies. Ze doen namelijk niet écht iets. We hebben ook een pr-man, maar dat laat te wensen over. Nee, uiteindelijk ben ik de enige met een serieuze taak binnen de club.

Net als bij de meeste biljartverenigingen, begint ons seizoen weer in september. Over twee weken mogen we weer los en ik spreek voor de gehele club als ik zeg dat ik er weer zin in heb.’