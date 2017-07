Run van Paiserdaip smaakt naar meer

‘Het gaat nergens om, maar we hebben lol en een feestje’

PEIZE/RODERWOLDE – Liefhebbers van waterspektakel en hilarisch vermaak opgelet! Komende zaterdag – om 20.00 uur- wordt de tweede ‘Run van Paiserdaip’ gehouden. Jongeren steken dan het bekende diep tussen Peize en Roden over, maar het is niet zomaar naar de overkant zwemmen….

Je hebt de jeugd in verschillende soorten. Jongeren, die zich vervelen en relschoppen of op de bank hangen met hun mobieltje. Maar er zijn ook actieve, creatieve jongeren. Ze ‘wonen’ door de week en in het weekend in keten. En dat zijn niet alleen zuipketen (hoewel er best veel gedronken wordt). En ze ‘schoppen keet’, maar niet letterlijk. De jongens en meisjes steken ook de handen uit de mouwen – bouwen en verbouwen hun eigen keet- en ze crossen met hun fraai beschilderde caravans naar crossevenementen én bedenken de gekste dingen. Die keten bevinden zich op boerenerven, waar ze een beetje lawaai maken, zich met van alles en nog wat vermaken, maar alles netjes wordt gehouden. In Roderwolde heb je het ‘Rowolmer Kroketje’ en in Peize ‘Keet Beun’, waarvan de laatste enkele jaren geleden zelfs gekroond werd tot ‘beste keet van Nederland’. Die twee jongerengroepen hebben elkaar al lange tijd gevonden; komen regelmatig bij elkaar over de vloer. Twee jaar geleden kwamen de jongeren op het idee van de ‘Run van Paiserdaip’. Verkleed in de gekste creaties renden de jongens en meisjes door de weilanden en doken het koude water in. Het was een wedstrijd: wie komt als eerste aan in Roderwolde? De hoofdprijs? Een garagedeur. (!?). “Ja, dat hadden we bedacht. Maar dat feest ging niet door, want Marco Dallinga uit Roden, de eigenaar, wilde zijn deur niet kwijt”, vertelt Thomas Venekamp lachend, sinds kort tevens timmerend aan de muzikale weg met het duo ‘Paiseraolekoppen’. Omdat de groep regelmatig eet bij Alida’s Smulpaleis – soms komen ze op de trekker- en Jan Willems van deze actie hoorde, en dit geen prijs vond, kwam hij op het idee: ‘onbeperkt frikandellen eten’. Vorig jaar werd de run overgeslagen, maar de tweede keer is een feit. Met dan de omgekeerde route. Vanuit Roderwolde naar Peize. “We hebben dit keer als eis gesteld: koppels van twee en een voorwerp van minimaal 2 meter meenemen. En: het tweetal dient dezelfde kledij te dragen. Je moet kunnen laten zien dat je bij elkaar hoort. Vorige keer hadden we ook een voorwerp, maar 2 meter is wat onhandig voor één persoon. Wie als eerste Keet Beun bereikt, verdient wederom alle eer en mag onbeperkt frikandellen eten. Maar dat worden er dit keer kroketten, heeft Willems al laten doorschemeren. De eerste keer smaakt dus naar meer. De koek is dan nog niet op. Want na de wedstrijd wordt er nog een (zomer)feestje gevierd bij de keet, met live muziek van de bekende Peizer band Ideeaal en Marco Schuitenmaker, het grote talent uit Altena. “De volgende dag gaan we met zijn allen de prijs ophalen. We broeden dan nog het idee om het winnende koppel; tegen elkaar te laten strijden. Dat is dan de ultieme winnaar van de Run van Paiserdaip”. De tweede Run. Dat smaakt naar meer. “Of het een jaarlijks gebeuren wordt weet ik niet, maar als het goed bevalt, wie weet. Het is een mooi evenement”. Inmiddels hebben zich al twintig koppels aangemeld. Wat de ‘minimaal 2 meter lange voorwerpen’ betreft, een tipje van de sluier wat we kunnen verwachten: schuttingpaal, vishengel, raamkozijn, lantaarnpaal. “En we verwachten nog meer creatieve voorwerpen, maar die houden we nog even geheim, om anderen niet op het idee te brengen. Oh ja, eigen ‘gereedschap’ zou ook kunnen, maar dat wordt dan wel gemeten. Anders word je gediskwalificeerd haha. Overigens: Bij Keet Beun moeten deelnemers onder een net doorkruipen om de finish te bereiken. En bij de start eerst een biertje leegdrinken.” Run van Paiser Diep 2. Het is weer eens wat anders. Een geniale vondst van een groep jeugdigen die wel van stunten houden. Ze brengen leven in de brouwerij. “Het gaat nergens om, maar we hebben een hoop lol en een mooi feestje met beide keten.”.