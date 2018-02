Running dinner in Peize

PEIZE – Zin in Peize [ZiP] organiseert op zaterdag 24 maart tussen 17:00 tot 21:30 uur een Running diner in Peize. Dat is een etentje in klein gezelschap bij iemand thuis. Het voor- en hoofdgerecht wordt geserveerd op verschillende adressen waarbij de setting steeds verandert. Doel? Elkaar beter te leren kennen aan de hand van een gespreksonderwerp. Een voorgesteld onderwerp is ‘wat bezielt je?’ Wie het ziet zitten om de kok te zijn óf zijn keuken als gasthuis ter beschikking te stellen kan zich opgeven!

Het gaat om de gezelligheid, niet om culinaire hoogstandjes. Deelname kost 15 euro, hiermee worden de onkosten van de koks vergoed. Er wordt gezamenlijk gestart en

afgesloten. Opgeven voor 10 maart via e-mailof telefonisch 06-12467763 (Anneke van der Geest). Kijk voor meer informatie op ZininPeize.nl.