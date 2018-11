LEEK – Wat een spektakel! Samen uit Leek hield afgelopen zaterdag de gemeente Leek in haar greep. Dat begon ’s ochtends al vroeg met een markt en ging tot en met een uur of één ’s nachts door. Een spetterende afsluiter met de Carbidboys Zevenhuizen zorgde voor een ‘knallend uiteinde’. Daarnaast was er de hele dag vertier, waaronder een heus circus. Dat leverde schitterende plaatjes op. Met het eenmalige festival heeft Leek in ieder geval het einde van de gemeente niet stilletjes aan zich voorbij laten gaan.