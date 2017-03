Tennisschool Norg nu Tennisschool Noordenveld

NOORDENVELD – Winand Hannema uit Norg heeft er zin in. Hij maakt met zijn tennisschool een forse stap voorwaarts. Wat begon als Tennisschool Norg heet nu Tennisschool Noordenveld. Tennisschool Norg heeft zeven jaar lang bestaan en zijn sporen in Norg en omstreken verdiend. Er wordt door Norgers vandaag de dag meer en vaker gespeeld.

‘Met Tennisschool Noordenveld werken we samen met de verenigingen in Norg, Roden, Peize en Roderwolde. Vier verenigingen waar vijf tennisleraren actief zijn. En mooi resultaat van onze samenwerking. Noordenveld kent een mooie omvang en het is precies de schaal die ik zoek. Niet te groot en zo blijft het persoonlijk. Dat past wel bij mij en ons team. Het is een mooi samenwerkingsverband met clubs die geografisch dicht bij elkaar liggen,’ laat Winand weten.

Het proces om Tennisschool Noordenveld op te zetten is zo’n drie jaar geleden begonnen. Er werd samenwerking gezocht met tennisclubs uit de kop van Drenthe. ‘Meer samen doen, dat was het motto,’ zegt Hannema. ‘We hebben dezelfde obstakels, dezelfde kansen. Samenwerking op bestuursniveau, ledenwerving, kennis uitwisseling, toernooien en onderhoud van banen horen daar allemaal bij. Samen weet je gewoon meer en kun je elkaar helpen. De samenwerking in de kop van Drenthe werkt nog steeds.’

Tennisschool Noordenveld kent drie concepten. Tenniskids voor de jeugd, een selectieprogramma voor getalenteerde spelers en een evenementenprogramma voor recreanten in onder andere competitieverband. ‘We hebben in Noordenveld talenten die goed spelen. Echt, een aantal is actief in de Top 100 van de jeugd. Ontstijgen ze ons niveau, dan kunnen ze verder in Groningen tennissen. Dat is alleen maar goed.’

Winand Hannema is trots en enthousiast over de nieuwe tennisschool. ‘Ik zie alleen maar voordelen en meerwaarde in de samenwerking en die voordelen komen natuurlijk terecht bij de leden van de verenigingen. En we bereiken alle leeftijden. Tenniskids voor de jeugd is daar een goed voorbeeld van, om motoriek goed te ontwikkelen en balvaardigheid te oefenen. Voor 55+ hebben we ook een speciaal programma waarbij verbeteren van vaardigheden en conditie voorop staat. Plezier staat altijd voorop, het is erg leuk om samen te spelen en beter te worden door tegen elkaar te spelen.’

Meer weten kijk op www.tennisschoolnoordenveld.nl.