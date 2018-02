Samenlevingsschool Stapsteen in Leek verkeersveilig

Scholen met dit label zetten zich met structurele verkeerseducatie in voor verkeersveiligheid voor hun leerlingen. Een school met een dergelijk label heeft aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de school – thuisroutes. Daarnaast organiseren deze scholen verkeerseducatie-activiteiten en wordt er gewerkt met een actuele lesmethode. Op dit moment zijn er 58 basisscholen in de provincie Groningen die het verkeersveiligheidslabel hebben. De Stapsteen is na Het Veenpluis en CPO De Delta in Zevenhuizen de derde school in de gemeente Leek die het label in bezit krijgt.

Dit label wordt uitgereikt onder de verantwoordelijkheid van Verkeerswijzer Groningen. Dit is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Verkeerswijzer Groningen vindt het belangrijk dat scholen het label halen en stimuleert en motiveert scholen om mee te doen.