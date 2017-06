Samenloop voor Hoop goed voor bijna € 80.000

NORG – In totaal mocht voorzitter Onno Euverman ruim € 76.000 overhandigend aan Grietje oosting van het KWF. Het bedrag zal naar verwachting nog iets hoger uit gaan vallen. De Samenloop voor Hoop in Norg beleefde afgelopen weekend zijn tweede editie. De eerste keer vond het evenement vier jaar geleden plaats en zo langzamerhand vonden de organisatoren in Norg dat het wel weer eens tijd was voor een volgende Samenloop voor Hoop. Dat was niet tegen dovemans oren gezegd. Aan de wandeling, van in totaal 24 uur, deden 1250 deelnemers mee in 50 teams. Tel daarbij de honderden bezoekers en je mag gerust stellen dat ook de tweede editie een succes was.

Bij de start op zaterdagmiddag was er ruim baan voor de 75 eregasten, kankerpatiënten en ex-patiënten. Begin van de avond was er een kaarsenceremonie en op zondag vertrokken om 11.00 uur 200 kinderen voor hun route van 5 kilometer. Het gehele weekend waren er rondom het evenement muziekgroepen actief, was er een marktje en waren er allerlei activiteiten gericht op het binnenhalen van financiën voor kankeronderzoek.