Opbrengst SamenLoop voor Hoop Norg nog gegroeid

NORG – De netto-opbrengst van de SamenLoop voor Hoop in Norg, is na het evenement nog met 6000 euro gegroeid. In totaal is er nu al meer dan 82300 euro opgehaald. Dat maakte Onno Euverman, voorzitter van de SamenLoop voor Hoop in Norg, namens de mede-organisatoren deze week bekend.

De opbrengst van de SamenLoop gaat via KWF Kankerbestrijding naar wetenschappelijk kankeronderzoek. Tien procent van de opbrengst is bestemd voor het Hamelhuys in Groningen, een inloophuis voor (ex)kankerpatiënten waar vele mensen in de regio gebruik van maken.Wie de SamenLoop nog een keer wil herbeleven, kan op facebook.com/samenloopvoorhoopnorg via een door Harry Schokkenbroek gemaakt filmpje het evenement nog een keer in het kort meemaken.