‘Samenwerking met andere clubs is niet uit luxe’

LEEK/TOLBERT – KC Rodenburg is aangesloten bij het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond). Met 9 teams wordt er aan de competitie deelgenomen. De verdeling is op dit moment (2017-2018) 4 senioren en 8 jeugdteams waarvan 5 combinatieteams met KV Sparta en KV OWK. KC Rodenburg speelt op kunstgras en het veld ligt op het sportpark van Rodenburg in Leek. Naast het korfbal organiseert onze vereniging veel nevenactiviteiten. KC Rodenburg is ‘de gezelligste vereniging van de omgeving’.

Voorzitter? Dat zijn er twee en dat is bepaald geen luxe, zo blijkt. “We hadden er eentje, maar deze persoon is gestopt”, vertelt Johan Visser. “Ik wilde het wel doen, maar niet in mijn eentje. Ik gaf ook nog training en heb een fulltime job. Ik wilde de tijd delen”. En dat doet Johan Visser, samen met Annemieke van den Berg. “Doelstelling voor zowel het eerste als tweede zijn hetzelfde gebleven. Het tweede heeft de doelstelling gerealiseerd, reserve tweede klasse. Het eerste is het op een haartje na niet gelukt om te promoveren naar de eerste klasse. Dit jaar gaan we zeker weer een gooi doen naar de eerste klasse”. De resultaten tot nu toe zijn hoopgevend. Er werden overwinningen geboekt op Vitesse en Kinea. Afgelopen weekend was er voor het eerst verlies, tegen ZKC. Ook in de bekercompetitie moest Rodenburg de nederlaag slikken: 38-18 tegen KIOS. Het moet dit seizoen allemaal gebeuren met de nieuwe trainers, twee personen uit eigen gelederen, Albertha van Wijk en Roelof van Wijk (geen familie). Roelof en Albertha trainen en coachen samen het tweede. Matthijs Roelfsema is nog steeds hoofdtrainer. “Het bevalt tot nu toe goed. We zijn tevreden. Al kunnen we halverwege pas de balans opmaken. Bij de jeugd is er wel sprake van een grote verandering. Twee jaar geleden hebben we contact gezocht met buurtverenigingen over samenwerking, maar dat bloedde dood. Inmiddels is er wel contact geweest en dat heeft geresulteerd in een samenwerkingsverband met Sparta Zevenhuizen en OWK. Zij hebben net als wij één team. Het is nog niet de bedoeling om alle jeugd te laten samensmelten, eerst alleen B en C-teams. Het resultaat is 3 B-teams en 2 C-teams. Doel is wedstrijdkorfbal voor B1 en B2. Als het bevalt, wie weet, combineren we alle jeugd of in ieder geval samenwerken met de buurtclubs. Er is daardoor meer concurrentie, zodat je kunt selecteren. Ze trainen nog niet zo lang, maar de geluiden zijn tot nu toe goed. Die samenwerking met andere clubs is niet uit luxe. Ik maak me zorgen over het korfbal in het geheel. Kleine clubs hebben het moeilijk. Je merkt dat er minder aanwas is. Ik weet niet waar het aan ligt. Vrouwenvoetbal zit in de lift, dat is goed, maar het helpt ons niet echt. We proberen te groeien. We hebben in de kantine sinds kort Wifi, dit om jeugd aan te trekken. Er komt een speeltoestel voor de kleinere jeugd. En we willen de kantine nog opknappen, in kleur en stijl van deze tijd.” En dat bij de gezelligste vereniging van de omgeving’.