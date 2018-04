Samenwerking tussen Health Hub Roden en ISD Noordenkwartier levert plezier in het leven op

RODEN- Health Hub Roden geeft mensen met een uitkering de kans om bij hen aan het werk te gaan. De organisatie wil op deze manier maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen. Fiona – jaren in de bijstand gezeten – heeft dankzij de samenwerking tussen Health Hub Roden en ISD Noordenkwartier meer plezier in het leven.

Fiona heeft drie jaar in de bijstand gezeten nadat ze haar eigen zaak heeft moeten sluiten vanwege tegenvallende opbrengsten. Ondanks dat ze veel wandelde, zwom en eigenlijk altijd wel iets te doen had, kreeg ze niet de voldoening die ze graag wilde in haar leven. Ze klopte zelf aan bij de gemeente om hulp te vragen en werd in contact gebracht met ISD Noordenkwartier.

“Nee, het was me alleen niet gelukt om weer bezig te gaan. Daar zat ik al te lang voor thuis. Ik had geen enkele opleiding, dus naar mijn idee had ik weinig te bieden. Vanuit ISD Noordenkwartier werd ik gestimuleerd om mee te doen aan het project Arbeidsfit, wat uitgevoerd wordt door ISD Noordenkwartier in samenwerking met Novatec. Tijdens dit project werd er gekeken naar wat ik kon, ik had weer dagelijks mensen om mij heen en kwam in een werkritme. Na drie maanden dit project te hebben gevolgd -met behoud van uitkering-, werd ik door ISD Noordenkwartier geattendeerd op een vacature bij Health Hub Roden. En voor ik het wist zat ik achter de receptie van Health Hub Roden.”

Health Hub Roden noemt zichzelf: ‘het grootste medische technologie netwerk van Nederland’. Het vormt een verbindende schakel tussen ondernemers, kennisinstellingen (o.a. Hanzehogeschool en Noorderpoortcollege) en de overheid. “Het leuke van onze ‘hub’ is dat er ontzettend veel verschillende soorten mensen rondlopen, met één gezamenlijk doel: samenwerken. Je motiveert elkaar, probeert elkaars taal te spreken en inspireert elkaar. Op dit moment werken er vijf mensen via ISD Noordenkwartier bij ons. Hoe meer werk wij hebben, hoe meer werkervaringsplekken wij kunnen bieden, aldus Gea Nijveen van Health Hub Roden.

Fiona werkt inmiddels al een jaar als receptioniste bij Health Hub Roden en heeft onlangs een nieuw jaarcontract gekregen. Ze kwam binnen zonder ervaring, maar al gauw werd haar het Flair scholingstraject aangeboden via ISD Noordenkwartier. Dit heeft ze goed volbracht en ze heeft haar Secretaresse MBO 3 diploma behaald. “Ik heb hier onlangs een bijeenkomst georganiseerd. Ik mocht alles regelen; partners uitnodigen, de catering en noem maar op. Natuurlijk wel samen met een collega die mij begeleidde. Maar als je mij op mijn eerste werkdag had verteld dat ik een evenement moest organiseren, was ik heel graag weer terug naar huis gegaan. Onder andere dankzij mijn behaalde diploma en de ervaring die ik hier opdoe, ben ik veel zelfverzekerder geworden. Ik ben eindelijk uit die sleur gekomen en heb weer een doel in mijn leven”, vertelt een glunderende Fiona.

Wethouder Alex Wekema, die verantwoordelijk is voor de ISD Noordenkwartier, vindt het een mooi voorbeeld van de verbindende en samenwerkende rol van de gemeente. “Deze rol hebben we beschreven in de omgevingsvisie ‘Noordenveld 2030’. We zijn betrokken, dichtbij en denken mee. We hebben in Noordenveld specifieke aandacht voor kwetsbare inwoners en we streven ernaar dat inwoners in staat zijn om de dingen te doen die hun leven en dat van anderen zin geven. We zijn erg blij met de aanwezigheid van de Health Hub die zich blijvend heeft verbonden aan Roden. We blijven ons dan ook inzetten voor de prettige samenwerking en de verdere versterking van de hightech sector.”

ISD Noordenkwartier en Health Hub Roden zetten hun unieke samenwerking voort met de inzet van de zogenaamde marktscan. Door middel van deze marktscan worden de behoeftes van (partner) bedrijven in kaart gebracht. Op deze manier kan ISD Noordenkwartier gerichter mensen scouten en opleiden. Openstaande functies kunnen dan gevuld worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zodat zij werkervaring op kunnen doen bij Health Hub Roden.

Fiona’s beste advies voor mensen die lang thuis zitten zonder werk: “Zoek hulp! Klop bij de gemeente aan. Doe wat met de informatie die je van ISD Noordenkwartier krijgt. Ga projecten doen. Je gaat jezelf verbazen. Je zult zien dat je uit die sleur kunt komen. Voor je het weet heb je weer werk en beleef je net zoveel plezier in je werk als dat ik heb bij Health Hub Roden!”