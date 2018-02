Sayed Hussaini blijft ‘gewoon’ in Roden

RODEN – Heugelijk nieuws voor de achttienjarige Sayed Hussaini. De uit Afghanistan afkomstige vluchteling, zou eigenlijk terug worden gestuurd naar zijn land van herkomst. In een eerder gesprek met de Krant, gaf hij aan dat een terugkeer naar Afghanistan een zekere dood zou betekenen. Onlangs heeft Sayed echter te horen gekregen dat hij mag blijven, mede door bemoeienis van burgemeester Klaas Smid.

De Rodense Marian Stoppelenburg en Jos van Bon ontfermden zich eerder over Sayed en gingen de strijd aan met het IND, de instantie die Sayed terug wilde sturen naar Afghanistan. Dat konden Marian en Jos niet over hun kant laten gaan, en ze besloten de media op te zoeken. In de Krant van 24 oktober sprak Marian over de kwestie. Daarnaast zocht ze contact met burgemeester Smid, die haar beloofde de zaak op te nemen en zijn contacten aan te spreken. Dat heeft inmiddels resultaat opgeleverd. Via staatssecretaris Mark Harbers kwam uiteindelijk het bericht dat Sayed gewoon in Nederland mag blijven.