Schaaktoernooi in Scheepstra Kabinet

RODEN – Zaterdag 13 mei houdt schaakclub haar jaarlijkse Ot & Sien rapidschaaktoernooi in het Trefpunt aan de Brink te Roden. Ongeveer 40 schakers zullen dan strijden om het officieuze rapidschaakkampioenschap van Noordenveld. Dit jaar heeft de vereniging geen eregasten uitgenodigd: geen burgemeester, geen wethouders, geen kinderfiguurtjes Ot & Sien. Het toernooi zal aanvangen rond 9.55 uur met een opening van de toernooivoorzitter, ongeveer om 12.40 uur is er een gezamenlijke lunch en vanaf 16.45 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden. De hoofdprijs is een kunstwerkje gemaakt door kunstenaar Arnout Wegerif uit Steenbergen.

Dit gezellige kleinschalige toernooi vindt plaats in de oude Scheepstraschool (Schoolstraat 1) in hartje Roden aan de Brink, de thuisbasis van onze schaakclub. In de directe nabijheid van de speellocatie zijn er volop gratis parkeermogelijkheden beschikbaar.

Speeltijd: Zeven ronden rapid met een speeltempo van 20 min pp/pp

Speelsysteem: Zwitsers

Speellocatie: Trefpunt Scheepstra, Schoolstraat 1, Roden ( tel. 050 – 501 00 20)

Afhankelijk van de opkomst zal er gespeeld worden in één of twee groepen, Bij twee groepen worden de spelers verdeeld op basis van hun rating Max. aantal deelnemers: 44 personen (op volgorde van aanmelding) Inschrijfgeld: slechts 5 euro inclusief lunch met soep en broodjes.Alle schaakliefhebbers in de regio (dus ook geen schaakclubleden!) zijn van harte uitgenodigd om zich voor dit toernooi in te schrijven.

Dagprogramma

9.30 – 9.50 uur: Ontvangst en registratie spelers

10.00 uur: Opening door de toernooivoorzitter

10.15 uur: Aanvang eerste ronde

12.50 -13.30 uur: Middagpauze met eenvoudige lunch

13.30 uur: Aanvang ronde vier

16.55 uur: Einde laatste ronde

17.15 uur: Prijsuitreiking. Schaakclub Roden kiest bewust voor één bijzondere hoofdprijs voor de toernooiwinnaar. Evenals voorgaande jaren is de hoofdprijs weer speciaal voor dit toernooi ontworpen.