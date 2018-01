Schakers Leek winnen van koploper Haren & Oostermoer

LEEK – Afgelopen vrijdag speelde het eerste team van de schaakclub Leek uit tegen koploper Haren & Oostermoer. Nadat Tijmen Hofstra snel had verloren – hij won de volgende dag wel een snelschaaktoernooi in Haren – viel uiteindelijk in het laatste halfuur de beslissing. Henry Arriola zorgde voor het eerste punt van Leek nadat zijn tegenstander pardoes een toren weggaf. Pieter Doller won na een spannende partij van een 11-jarig Harens schaaktalent. Erwin Heijnen speelde een goede partij met zwart en strafte een foutje van de tegenstander genadeloos af. Invaller Ed Maliepaard verkocht zijn huid duur; zijn tegenstander speelde echter de pionvoorsprong bekwaam uit. Bij de stand 3-2 voor Leek, stond Frans Huisman slechter, Issa Albadeen gelijk met wederzijdse kansen en Sander Westerlaan stond gewonnen. Het leek even verkeerd te gaan; Issa kon verliezen en Sander ruilde de dames waardoor de uitslag onduidelijk werd. Zou het paard tegen twee ver opgerukte pionnen nog gewonnen zijn, remise of zelf verliezen? Gelukkig kwam alles goed. Frans verloor weliswaar, Issa maakte door eeuwig schaak remise en het eindspel werd door Sander gewonnen door zijn vrijpion te laten promoveren tot dame. Leek 1 staat nu op de zevende plaats met vier punten uit zes wedstrijden. Haren & Oostermoer 1 heeft de koppositie afgestaan aan Assen 2, dat wel wist te winnen. Het Leekster viertal schaakte afgelopen woensdag in een villa in Usquert tegen Kroko en verloor met 3,5 – 0,5; alleen Teije Smedinga speelde remise. Het Leekster juniorenteam speelde in de Noordelijke Jeugdcompetitie met 2 – 2 gelijk tegen koploper Haren. Tobias van Essen won en Jolie en Julian Albadeen speelden remise.