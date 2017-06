Schapen naar CBS de Hoeksteen

De schapen die Roden dezer weken afhelpen van overtollig gras in bermen, maken donderdag een uitstapje naar christelijke basisschool de Hoeksteen in Roden. Daar staat het gras erg hoog, reden voor Bert Akker, voorzitter van WBV de Hofsteden, om in actie te komen. ‘Leek me een heerlijke maaltijd voor de schapen. En het is gelukt om gemeente en herder enthousiast te maken, want donderdag komen ze naar de Hoeksteen. Het gras om de school staat er erg hoog. Gezien de eetlust van de schapen verwacht ik overigens dat ze binnen een dag wel klaar zijn’, zegt Akker. De schapen worden donderdag rond 10.00 uur bij de school verwacht.