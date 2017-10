RODEN – De schapen die in het voorjaar al vrolijk ronddartelden aan de Maatlanden te Roden, zijn afgelopen vrijdag teruggekeerd. ’s Ochtends werden de schapen per trailer en in groepjes van vijf richting Roden gereden, waar ze op de kruising van de Slotlaan en de Maatlanden uit de trailer werden geholpen.

De schapen verfraaien niet alleen het beeld aan de Maatlanden, maar houden het aanwezige gras ook kort. In totaal gaat het om ongeveer 150 schapen. Het betreffen Schoonebeeker heideschapen.