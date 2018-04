Scheepstra Kabinet eert haar naamgever

‘Een expositie moet je kunnen zien, horen en voelen’

RODEN – In het jaar 2018 staat de haast legendarische Hindericus Scheepstra in de schijnwerpers in het Scheepstra Kabinet. Ter ere hiervan ging afgelopen week de documentaire ‘Hindericus Scheepstra schepper van Ot en Sien’ in première in Theater Winsinghhof. Daarnaast is er in het Scheepstra Kabinet een speciale expositie te bewonderen. Het kleine Scheepstra Kabinet laat zien dat een expositieruimte niet groot hoeft te zijn, om een prachtig verhaal te vertellen. ‘Een goede expositie moet je kunnen zien, horen en voelen.’

Al een aantal weken wordt er gewerkt aan de expositie in het Scheepstra Kabinet te Roden. Het kleine museum wordt volledig gerund door vrijwilligers, die allemaal zo hun specialiteiten hebben. ‘We hebben iemand die veel weet van techniek, we hebben een grafisch ontwerper voor de flyers en de indeling van de exposities en oud-leraren die het verhaal van het Scheepstra Kabinet goed kunnen vertellen’, zegt Alie Folkerts. Daarnaast schenken de enthousiaste medewerkers van PromensCare koffie en thee in de inloop. Het museum zet in op samenwerking met omliggende musea zoals Havezate Mensinge en speelgoedmuseum Kinderwereld. Juist die onderlinge samenwerking wordt vanuit de gemeente gestimuleerd. ‘Eigenlijk werken we al jaren samen. Dat zie je terug in het Rondje om de Brink dat wij vanaf april weer organiseren’, zegt Alie. In deze speciale route, die ook met kinderen van basisscholen wordt gelopen, maken de deelnemers kennis met de cultuur in het centrum van Roden.

Terug naar de expositie over Hindericus Scheepstra. Het betreft de zesde expositie in het Scheepstra Kabinet. ‘We zijn er sinds de zomer van 2017 al mee bezig’, vertelt Alie. ‘Het echte inrichten is nu een paar weken aan de gang. Douwe Buiter is onze vaste inrichter. Hij is grafisch ontwerper en weet goed hoe zo’n expositie het beste kan worden ingericht.’ Het Scheepstra Kabinet heeft kort geleden een expositie afgerond over Jip & Janneke. Deze expositie werd goed bezocht, mede vanwege het thema. Jong en oud kon zich herkennen in de verhalen over de creaties van Annie M.G. Schmidt. Herkenning speelt in het museum aan de Brink een belangrijke rol, vertelt Alie. ‘Het unieke aan het Scheepstra Kabinet, is dat alles nog in originele staat is. Oudere mensen die hier komen, zien veel terug van vroeger. Dat vinden ze bijzonder.’ Dat wil echter niet zeggen dat het Scheepstra Kabinet niet meegaat met de tijd. Integendeel. Met een fraai beeldscherm laten zij filmpjes zien over verschillende onderwerpen. ‘Nina Hiddema (interim-manager Mensinge) was onder de indruk toen ze hier kwam. Ze zei: zo willen wij het ook doen. Dat is een mooi compliment.’

Tijdens de expositie over Hindericus Scheepstra werkt het museum wederom met verschillende middelen. Zo is er natuurlijk de befaamde ton van Ot en Sien waar kinderen ook echt in kunnen kruipen. Daarnaast is een portret van Hindericus Scheepstra te zien. ‘Deze hebben wij in bruikleen gekregen van het Onderwijs Museum in Dordrecht’, vertelt Alie trots. Het Scheepstra Kabinet heeft een goede band met dit museum, waardoor ze vaak spullen kunnen uitwisselen. Naast de ton en het portret, hangt er een beeldscherm waarop filmpjes kunnen worden afgespeeld met betrekking tot het onderwijs in de vorige eeuw en hoofdpersoon Scheepstra. Via een als lei verklede iPad kunnen bezoekers zelf kiezen welk filmpje ze willen zien.

Het leven van Hindericus Scheepstra, een bijzonder bedrijvige man die onder andere tal van boeken schreef, wordt zorgvuldig beschreven in het Scheepstra kabinet. Zo wordt hij beschreven als de onderwijsman, de schrijver, de pedagoog en als schepper van Ot en Sien. ‘Alle facetten van zijn leven worden behandeld’, zegt Alie. ‘Dat maakt het een hele bijzondere expositie.’ Daarnaast zijn er twee vitrines ingericht over Peter van der Velde. Dat in het teken van het Peter van der Velde-jaar.

Vanaf afgelopen woensdag 28 maart is de unieke tentoonstelling in het Scheepstra Kabinet ook te bewonderen. De openingstijden zijn van vrijdag tot en met zondag van 13:30 tot 16:30 uur. Op deze dagen zijn gastvrouwen/heren aanwezig, die uitleg kunnen geven bij de verschillende vitrines in het Scheepstra Kabinet. Groepen zijn op afspraak het hele jaar welkom.