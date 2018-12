Scheepstra Kabinet niet meer weg te denken uit Roden

‘Wij zijn volhardend en zullen mensen blijven prikkelen’

RODEN – Met het naderen van de winter, breekt ook een relatief rustige periode voor het Scheepstra Kabinet aan. De vrijwilligersavond van afgelopen week (foto) markeert het einde van een seizoen. In de rustige wintermaanden is het kabinet in de weekenden niet meer dagelijks geopend. Maar voor groepen vanaf zes personen staat de deur altijd open. Voor Alie Folkerts en Diana Brink is dit een goed moment om de balans op te maken. Hun conclusie? ‘Het Scheepstra Kabinet is niet meer weg te denken uit Roden.’

Het is alweer zes jaar geleden dat het museum werd ingericht aan de Brink. In die zes jaar is er een hoop gebeurd. Langer dan een half decennium timmerde het Scheepstra Kabinet aan de weg. Dat deden ze met veel vrijwilligers, veel activiteiten en elk jaar een nieuwe expositie en door creatief te denken. Inmiddels is het Scheepstra Kabinet een vaste waarde geworden in het dorp Roden. En daarmee wordt er ook verder vooruitgekeken, naar de toekomst, naar het voortbestaan van het museum. Dit resulteerde in een uitvoerig vijfjarenplan, met een visie voor de toekomst en weer een koffer vol ideeën.

Met het vijfjarenplan is het bestuur vervolgens naar de gemeente Noordenveld gegaan, met daarbij een aanvraag voor een structurele ondersteuning. En het harde werken is beloond: de gemeente Noordenveld heeft besloten om het Scheepstra Kabinet structureel te ondersteunen. Een hele opluchting. ‘Het geeft je vlees op de botten’, zegt Alie, voorzitter van het Scheepstra Kabinet. ‘Op deze manier kun je met een gerust hart doorgaan.’ Ook Diana (onder andere verantwoordelijk voor de pr, de communicatie en Ot en Sien) is verheugd met deze blijvende subsidie. ‘We denken voor een klein museum altijd heel groot. En daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan. We willen jaarlijks een nieuwe expositie laten zien en de mensen blijven verrassen, zodat een bezoek aan het Scheepstra Kabinet steeds de moeite waard zal zijn. Dat je kunt terugvallen op een vaste subsidie is dan heel fijn.’

Dat de hedendaagse bekendheid van het Scheepstra Kabinet niet vanzelfsprekend mag worden genoemd, blijkt wel als Diana vertelt over het proces van de afgelopen jaren. ‘We zijn bezig geweest om een plekje te krijgen binnen Roden. Dat deden we door ons zichtbaar te maken en door mensen te laten zien hoe ze ons konden vinden, letterlijk en figuurlijk. Want wie niet weet dat hier het Scheepstra Kabinet zit, rijdt er zo voorbij’, zegt Diana. Eén van de activiteiten die hierbij enorm heeft geholpen, is het ‘rondje om de Brink’. Hierbij lopen kinderen van scholen uit Noordenveld, een rondje langs de vier musea rondom de Brink in Roden. ‘Dat is erg goed bevallen’, zegt Alie. ‘We zijn nu aan het kijken of we dit ook voor volwassenen kunnen organiseren.’

Grootte zegt niet alles. Het Scheepstra Kabinet bevindt zich in slechts één klaslokaal in de monumentale Scheepstraschool. Feitelijk laten zij hun gehele collectie zien in een vrij kleine ruimte. Desondanks barst de ruimte van de informatie. Kwaliteit over kwantiteit krijgt bij het Scheepstra Kabinet een hele andere dimensie. Naast de vaste informatie over Hindericus Scheepstra is er elk jaar een andere tentoonstelling te zien, gerelateerd aan het leesonderwijs en de erfenis van Hindericus Scheepstra. En dit jaar wordt er ook aandacht besteed aan het Peter van der Velde jaar met een tijdelijke tentoonstelling. In het Scheepstra Kabinet kan men kennis vergaren via beeld, geluid en techniek. Wie hier komt kan alles te weten komen over Hindericus Scheepstra en krijgt direct een unieke inkijk in hoe men vroeger naar school ging. ‘We willen naast het tonen van onze collectie ook een kenniscentrum zijn’, licht Alie toe. ‘Mensen kunnen hier ook terecht om zich in onderwerpen te verdiepen.’ Wel zal Hindericus Scheepstra altijd leidend zijn in het verhaal van het Scheepstra Kabinet. ‘Dat spreekt voor zich’, zegt Alie. ‘Hindericus en alles wat hij heeft betekend voor het leesonderwijs in Nederland is onze basis. Maar vanuit die basis zijn er talloze facetten te belichten. Dat hebben we de afgelopen jaren laten zien en daar gaan we nog jaren mee door.’

Nog steeds zal het Scheepstra Kabinet zoveel mogelijk zelf doen, samen met haar enthousiaste groep vrijwilligers. De subsidie van de gemeente Noordenveld stelt ze niet in staat om met geld te smijten. En dat hoeft ook niet. ‘We hebben altijd zoveel mogelijk zelf gedaan’, zegt Alie. ‘We moesten qua financiën roeien met de riemen die je hebt, en dan word je slim. Ga je aanhaken bij andere evenementen en activiteiten. Die samenwerkingen zoeken we nog steeds.’ Wel kreeg het Scheepstra Kabinet de afgelopen jaren incidenteel steun van onder andere het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Lambers Burgers, Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld, de Rabobank Noordenveld West Groningen en de gemeente Noordenveld. Ook dit jaar kregen zij een bijdrage van de provincie Drenthe, toen MuseumTV een promo kwam maken. Dat zijn belangrijke zaken voor de zichtbaarheid van een museum. ‘Het contact met de gemeente is goed’, zegt Diana. ‘We doen dan ook graag wat voor ze terug. Zo worden nieuwe Noordenvelders hier uitgenodigd om kennis te maken met de lokale cultuur.’ Om de gemeentelijke politiek betrokken te houden bij het Scheepstra Kabinet, willen zij binnenkort de gemeenteraad uitnodigen voor een kennismaking. ‘Daar zitten ongetwijfeld een aantal mensen in die hier nog niet geweest zijn. Voor hen ook leuk om kennis te maken’, meent Alie.

Het Scheepstra Kabinet is nu al vrij modern. Met de komst van een nieuwe touchscreen, een documentaire over het huidige leesonderwijs in Nederland en het gebruik van nog veel meer technische foefjes, zit dat wel snor. Maar als het aan Alie en Diana ligt zal er ook in de toekomst nog veel gebruik worden gemaakt van technologie. ‘Ik zou het mooi vinden als er een Brinkapp komt’, zegt Alie. En Alie kennende, gaat die app er komen. Of, zoals ze zelf zegt: ‘Wij zijn volhardend. We zullen mensen blijven prikkelen en steeds nieuwe manieren bedenken om anderen te interesseren.’

In de winterperiode is het Scheepstra Kabinet alleen geopend op afspraak. ‘Maar groepen vanaf zes personen zijn altijd welkom’ zegt Alie. Zij kunnen contact opnemen met reserveringen@scheepstrakabinet.nl . Of telefonisch via Alie Folkerts (0594-512193 / 06-46791410) of Anneke Meijeringh (0594-514224). De winterperiode gaat gebruikt worden om nieuwe vrijwilligers te werven. ‘We hebben een erg enthousiast groep vrijwilligers,’ vertelt Diana ‘maar kunnen zeker nog nieuwe mensen gebruiken. We zijn in elk geval nog op zoek naar twee mannelijke bestuursleden die ons willen komen versterken, en we zoeken een archivaris. Maar ook vrijwilligers om de weekenden te bemensen hebben we nodig.’ Alie knikt bevestigend: ‘Eigenlijk is iedereen welkom die het Scheepstra Kabinet een warm hart toedraagt. En de beloning? Zinvol vrijwilligerswerk met daarbij geregeld een gezellige bijeenkomst met een leuke groep mensen. Wie wil dat nou niet…’