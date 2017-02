Scoor een Boek! scoort ook landelijk

REGIO – Voor het zesde achtereenvolgende jaar gaan de Groningse Bibliotheken met Scoor een Boek! kinderen motiveren om te lezen. Het succes van dit leesproject is niet onopgemerkt gebleven, want in februari trapt de bibliotheek een gloednieuwe en nog leukere editie af met FC Groningen én met Go Ahead Eagles. Scoren kun je overal! Met die gedachte voeren de Groningse bibliotheken samen met FC Groningen in de Maatschappij een uniek leesproject uit voor leerlingen van groep 5 en 6: Scoor een Boek!

In de provincie Groningen gaan 6.200 leerlingen van 186 basisscholen de komende tien weken zoveel mogelijk boeken lezen (‘scoren’). De leerlingen worden via videoboodschappen aangemoedigd door FC Groningen-speler Tom Hiariej. Na tien weken lezen, sluiten de leerlingen het project sportief af op het voetbalveld.

Het succes van Scoor een Boek! is niet onopgemerkt gebleven. Eind 2015 heeft Biblionet Groningen Scoor een Boek! gepresenteerd op het Nationale Bibliotheekcongres. Het vormde de eerste stap naar een landelijke uitrol. Na diverse bijeenkomsten in het land hebben Bibliotheek Deventer en Go Ahead Eagles besloten om al bij de komende editie aan te haken. In 2018 volgen waarschijnlijk meer clubs uit de Eredivisie. Biblionet Groningen werkt bij de landelijke opzet samen met Stichting Lezen, Rijnbrink en Eredivisie CV.

Scoor een Boek! vindt niet alleen plaats in de klas. Dit jaar roepen we gezinnen op om thuis boeken, kranten en tijdschriften te gaan ‘scoren’. Het hele gezin mag meedoen: jong en oud. Net als in de klas wordt op een poster bijhouden hoeveel boeken er zijn (voor)gelezen. Hiervoor kan een gratis Scoor een Boek!-poster worden afgehaald in de bibliotheek. Maar dat is niet alles! In de voorjaarsvakantie organiseren Biblionet Groningen, het Groninger Forum en FC Groningen in de Maatschappij in 7 bibliotheken in de provincie een Scoor een Boek! Experience. Speel een partijtje robotvoetbal, wordt voetbalcommentator of laat zien wat je kan in de skill-zone! De Scoor een Boek! Experience is het leukste uitje van de voorjaarsvakantie. Kijk voor alle locaties en data op www.biblionetgroningen.nl/scooreenboek.