Senioren ‘Terug naar Vroeger’ tijdens Koningsdag

RODEN – Zo langzamerhand maakt Roden zich weer op voor Koningsdag. Een dag met activiteiten als de vrijmarkt, kinderspelen, de multiculturele markt, dans en muziek en uiteraard ook de seniorenmiddag, ook dit jaar bij Onder de Linden in Roden. Speciaal voor de jeugd van toen wordt de vijftigste verjaardag van Koning Willem Alexander gevierd. Op het programma staat een cabaretshow. Paul en Froukje vertellen en zingen over de gezelligheid thuis en over andere herinneringen van de jaren vijftig en zestig. Ze gaan echt even terug naar vroeger. Uiteraard is er ook weer de grote verloting, de plaatselijke middenstand zorgt voor mooie prijzen. Onder de Linden – op de foto Piet de Boer – biedt het tweede kopje koffie aan, bakkerij de Korenaar zorgt voor wat lekkers bij de koffie. De zaal is vanaf 13.30 uur open, er zijn gastheren- en vrouwen aanwezig om senioren wegwijs te maken. De entree is gratis en de zaal is via de achterzijde bereikbaar. Info: 050-5790485.