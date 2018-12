Sfeervolle HJC Manege wederom decor voor kerstmarkt Tolbert

TOLBERT – Glühwein, ambachtelijke producten, vrolijke lampjes, een heuse Kerstman en tal van lekkernijen: het ontbrak afgelopen weekends aan niets in de HJC Manege te Tolbert. Daar werd traditioneel de Tolberter Kerstmarkt georganiseerd door Volksvermaken Tolbert. Wederom trok de overdekte markt vele bezoekers, die gezamenlijk langs de vele stands en kraampjes trokken. Beide dagen (zowel zaterdag als zondag) werden goed bezocht en trokken veel nieuwsgierigen. Uiteraard was het bijzonder gezellig en vloeide – naast de glühwein – ook de warme chocolademelk rijkelijk. Eén ding is zeker na het bezoeken van de Kerstmarkt in de HJC Manege: Tolbert is klaar voor de feestdagen. Laten we hopen dat deze unieke Kerstmarkt ook de komende jaren weer rood omcirkelt in de agenda staat!