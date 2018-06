LEEK – SHH uit het Limburgse Herten heeft afgelopen weekend het Nederlands Kampioenschap opgeëist op het Voetbal Talenten Toernooi te Leek. Hier werd het NK voor de categorie JO17 afgewerkt. Het toernooi in Leek was een pilot voor twaalf teams die een NK ticket hadden verworven. In de categorie JO17 vond een dergelijk toernooi niet eerder plaats. De jeugd van v.v. Annen werd tweede in Leek en Bedum eiste de derde plek op.