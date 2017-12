‘Shit happens. Het was fijn. Tot ziens.’

Reint-Jan Auwema neemt afscheid van raad

RODEN – Ten overstaan van een volle raadszaal, heeft de afgetreden wethouder Reint-Jan Auwema officieel afscheid genomen van de gemeenteraad. Ondersteund door familie en vrienden, bedankte Auwema het college, de gemeenteraad en vooral zijn naasten voor hun steun en vertrouwen.

Na een voorwoord van burgemeester Klaas Smid, neemt Auwema het woord. ‘Dit is de eerste keer dat ik achter het spreekgestoelte plaatsneem’, lacht Auwema. Vervolgens begint hij aan zijn afscheidsspeech. Hierin haalt hij het lied ´Ik wil iemand zijn´ van de zangeres Lavalu aan. De oud-wethouder ziet in de songtekst enige overeenkomsten met zichzelf. ´Ik wilde het nummer eerst laten draaien, maar het moet ook niet te veel op een begrafenis gaan lijken´, zegt Auwema met gevoel voor zelfspot. ´Ik zoek de grenzen op, zo ben ik altijd geweest. Als voetballer was ik hierdoor soms een ongelooflijke eikel. Als je dan kijkt naar je functie als wethouder, dan staat hierbij beschreven dat je gedrag als wethouder onbesproken moet zijn. Ik heb proberen op te zoeken wat dit precies inhoud, maar ben er nog niet helemaal achter. De beste betekenis die ik kon vinden, was dat er niets op je gedrag aan te merken valt. En als dat de betekenis is, dan kan ik zeggen dat dit niet gelukt is. Het is een pijnlijk besluit geweest om mijn functie neer te leggen en het voelt een beetje als verliezen. Mensen die mij een beetje kennen, weten dat ik een gruwelijke hekel aan verliezen heb´, aldus Auwema.

‘Op 23 april 2014 werd ik geïnstalleerd als wethouder. Dit was een sprong in het diepe. Ik heb ontzettend genoten, en heb bovendien veel respect gekregen voor de gemeenteraad gekregen. Uren vergaderen over zaken waar het gros van de bevolking niet om geeft, het valt niet mee’, zegt de welbespraakte Norger. ‘Als wethouder merkte ik bovendien dat het nooit saai was. Never a dull moment. Het voelde soms alsof ik schaakte op meerdere borden. Of ik in mijn periode als wethouder iets bereikt heb? Daarvan mogen mensen vinden wat ze willen. Er werd nog wel eens gesproken over ‘de hobby’s van Auwema”, vervolgt hij. Hiermee wijst de oud-wethouder op de kritiek dat hij vooral dingen realiseerde waar hij zelf profijt van had. Neem nu de mountainbike routes, die Noordenveld weliswaar veel aanzien geven als fietsprovincie en sport in de gemeente stimuleerde, maar waarover ook de nodige kritiek werd geleverd door natuurliefhebbers. ‘Ik kan daar kort over zijn: er is iets wat je beweegt om de politiek in te stappen. Ik ben een sportman, dus het was logisch dat ik mij in de gemeente hard ging maken voor zulke zaken’, zegt Auwema.

Terugblikkend op zijn periode als wethouder, glimlacht hij bij de gedachte aan de dinsdagen met het college. ‘Die waren voor mij een feest. Er werd stevig gediscussieerd, maar ook vreselijk gelachen. Daarnaast werd de gezamenlijke lunch voor mij steeds leuker, omdat GOMOS maar bleef winnen.’

Auwema richt zich tot de zaal. ‘Voor u staat geen gebroken man’, zegt hij. ‘Het waren een aantal verdrietige weken en ik kwam even slecht in het nieuws. Uiteindelijk waait dit wel over. Ik vind het bijzonder jammer dat ik een fantastische baan verlies. De telefoontjes en berichtjes van vrienden en familie hebben mij erg goed gedaan. Ik had en heb een fantastisch leven, en ik geniet met volle teugen. Dat blijf ik ook doen. Uiteindelijk komt alles goed.

Beste mensen, shit happens. Het was fijn. Tot ziens.’