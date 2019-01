Showband Marum blikt vooruit op een spannend 2019

MARUM – Op vrijdagavond 4 januari luiden alle onderdelen van Showband Marum het nieuwe jaar in tijdens het Nieuwjaarsconcert. Vanaf 20.00 uur kunnen bezoekers genieten van Bigband &Zo, de jeugdgroep en de Showband. Traditiegetrouw wordt teruggekeken op het vorige jaar en een blik geworpen op het nieuwe jaar, wat een druk jaar voor de vereniging gaat worden. United – Northern Winterguard en de Intension Cadets zullen meedoen aan de Winterguardcompetitie, Bigband & Zo geeft op 6 april haar jaarlijkse concert en de Showband heeft als doel in juli naar Calgary af te reizen om daar deel te nemen aan de WAMSB- World Championships. De vereniging luidt graag met iedereen het nieuwe jaar in, de deuren van Ons Centrum openen om 19.30 en de entree is uiteraard gratis.