Showband Marum gastheer van landelijke play-in voor muzikanten

MARUM – Showband Marum is op 7 oktober gastheer van de Sw!ng-!nn, een landelijk muziekeducatief evenement voor blaas- en slagwerkmuzikanten van alle leeftijden. Tijdens deze play-in gaan de deelnemende muzikanten aan de slag met drie gloednieuwe composities uit het lichte genre, van de hand van componist/dirigent Peter Kleine Schaars.

De Sw!ng-!nn is een play-in waarbij de deelnemers een ééndagsorkest vormen en zich toeleggen op een aantal stijlen uit de lichte muziek, zoals swing, latin, funk, pop en rock. In 2017 worden er voor het eerst drie edities georganiseerd, verspreid over Nederland.

Naast Marum op 7 oktober kunnen muzikanten ook inschrijven voor deelname in Rozenburg en Etten. De SwIng-!nn vindt plaats in Ons Centrum in Marum en start om 9.30 uur. Het Sw!ng-!nn orkest sluit de dag rond 16.00 uur af met een gratis toegankelijke publiekspresentatie. Deelname staat open voor individuele amateur-muzikanten vanaf B-niveau (ongeacht leeftijd), de digitale inschrijving is toegankelijk via www.swinginn.info

De bladmuziek komt vooraf digitaal beschikbaar.