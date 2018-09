Showband Marum zoekt oud-leden voor 60-jarig jubileumreünie

MARUM – Showband Marum bestaat in 2018 precies zestig jaar en daarom wordt op 15 september een grote reünie georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst in Ons Centrum, het gebouw waar de vereniging al vele tientallen jaren repeteert, is er alle ruimte om bij te praten en herinneringen op te halen over de vele successen die de band heeft gehad. Oud-leden kunnen zich nog steeds aanmelden voor de reünie.



Tijdens de reünie gaan de deuren van Ons Centrum open om 16:00. Vanaf half vijf zijn er onder andere muzikale optredens van de leerlingen, Bigband & Zo en de showband. Daarna is er een barbecue en kunnen de huidige muzikanten en oud-leden onder het genot van een hapje en een drankje herinneringen ophalen van bijvoorbeeld de WMC deelnames en de vele optredens in binnen- en buitenland.

Tijdens de bijeenkomst maakt de vereniging ook het nieuwe showprogramma voor 2019 bekend. Met deze nieuwe show wil de band in juli 2019 gaan deelnemen aan het WAMSB Wereldkampioenschap in het Canadese Calgary.

Ben je lid of oud-lid van Showband Marum? Dan kun je je via de website van Showband Marum (www.showbandmarum.nl) opgeven voor de reünie. Iedereen die wil meedoen met de barbecue, wordt gevraagd om een bijdrage van € 10,00 per persoon. Dat is inclusief twee consumpties (bier/wijn/fris). Als er speciale wensen zijn voor de barbecue dan vernemen we dat graag. Opgave voor de barbecue kan tot en met 9 september.

Uiteraard willen we zoveel mogelijk mensen de kans geven om aanwezig te zijn. Ken je iemand, wellicht uit een ver verleden, die hiervan op de hoogte moet zijn? Laat het ons weten door te mailen naar reunie@showbandmarum.nl.