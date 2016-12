Sieger Zoutman start Toneelplatform Noordenveld Westerkwartier

NIETAP – Het Toneelplatform Noordenveld Westerkwartier. Een netwerkclub voor toneelverenigingen vrij vertaald. Hoog nodig, volgens Atovero-man Sieger Zoutman. De enige manier voor kleine toneelclubs om te overleven is samenwerken. Hij benaderde 46 toneelclubs om zich aan te sluiten bij het forum waar verenigingen vragen en verzoeken kunnen deponeren. Bijna allemaal reageerden ze enthousiast. Toneelverenigingen en rederijkerskamers kunnen via het forum rekwisieten, spullen voor decorbouw of boekjes uitwisselen. Ook kunnen dankzij het forum doublures worden voorkomen, vertelt Sieger Zoutman die zelf begin volgend jaar voor Atovero op de planken staat. “Zo voorkom je dat verenigingen binnen een bepaalde omgeving tegelijk of achter elkaar hetzelfde stuk opvoeren. We merken nu al dat het werkt. Al zo’n 20 toneelclubs hebben zich gemeld. Wat de kosten zijn? Niets. En ze hoeven er ook niets voor te doen. Alleen even hun mailadres achterlaten. Dan stuur ik ze een link naar het forum.” Geïnteresseerde clubs kunnen een mail sturen naar: toneelplatformnoordenveldwesterkwartier.com.