Sinterklaas arriveert per boot in Tolbert

TOLBERT – Op zaterdag 25 november is het weer zover. Dan zal Sint ook dit jaar weer Tolbert bezoeken. De goedheiligman zal weer feestelijk onthaald worden in ons gezellige dorp. Dit jaar is de intocht extra speciaal, want de Sint en zijn pieten zullen rond 14.00 uur per boot via de Tolbertervaart aankomen in de haven van Tolbert (dit is bij de Holm/Hoofdstraat). Voordat de boot aankomt is er in de haven muziek te horen van de Muziekpiet.

Vervolgens zullen Sint en de pieten begeleid worden door diverse voertuigen om een rondtocht door oud Tolbert te rijden om vervolgens om ca. 15.00 uur te eindigen bij de Postwagen. ‘s Morgens zullen er al diverse pieten in het centrum van Tolbert aanwezig zijn om de kinderen van lekkernij te voorzien. De Sint Heeft Stichting Volksvermaken gevraagd om een oproep te doen, en aan alle kinderen te vragen om de Sint en zijn pieten om ca 14.00 uur op te wachten bij de haven van Tolbert aan de Tolbertvaart om daarna na de rondtocht door het dorp met elkaar naar De Postwagen te gaan, natuurlijk mogen de kinderen verkleed komen dit maakt het allemaal nog feestelijker. U kunt de Sint en zijn pieten natuurlijk ook opwachten bij de Postwagen.Tussen 15.00 t/m 16.00 uur is er in de Postwagen een groot Sinterklaasfeest waar alle kinderen uit de omgeving welkom zijn. (FOTO: Jan van der Schans)

Droom je er altijd al van om een praatje maken met de Sint en hem alles vertellen wat je zoal bezighoudt en wat je hobby’s zijn. Dat kan!!! Stuur een mailtje (of je ouders mag natuurlijk ook) naar info@volksvermakentolbert.nl

Zet in het mailtje of je wel of niet aanwezig bent bij het Sinterklaasfeest in Tolbert. Vermeld een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent.