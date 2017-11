Sinterklaas heropent Twinkel te Leek

LEEK – Afgelopen weekend heeft Sinterklaas in Leek de gerenoveerde winkel van De Zijlen heropend. De winkel, Twinkel genaamd, verkoopt spullen die door cliënten van De Zijlen zijn gemaakt tijdens de dagbesteding. Omdat Sinterklaas toch al in Leek was, verrichte hij maar al te graag de officiële openingshandeling aan de Dam 19 te Leek.

Er is het afgelopen jaar veel gebeurd aan het pand aan de Dam. Het pand is niet alleen geheel vernieuwd, de winkel is ook groter geworden. In Twinkel zijn cadeauartikelen, woonaccessoires en baby- en kinderkleding te koop. De winkel is doordeweeks tussen 9:30 en 17:00 uur open en op zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur.