Sinterklaas nu ook in Peize!

PEIZE – Na eerst al in onder meer Roden te zijn aangekomen, kwam de Sint afgelopen weekend ook in Peize terecht. Aldaar werd hij uiteraard door vele kinderen verwelkomt. De Sint, die er als vanouds zin in had, vermaakte zich opperbest. Sinterklaas en zijn Pieten kwamen aan in het dorp, waarna er een groot feest werd georganiseerd in de Sporthal. Een heerlijk kinderfeest was het resultaat. Zonder gedoe en stoute kinderen, maar met pepernoten en liedjes. Ook in Peize kunnen de kinderen nu hun schoen zetten. Op naar het heerlijk avondje!