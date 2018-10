Sintmarun zorgt voor blije gezichten

TOLBERT – Zaterdag 29 september vond de 29ste sintma-run plaats. Meer dan 60 zijspancombinaties uit heel Nederland waren naar Tolbert gekomen. Mensen met een verstandelijke beperking van de Zijlen keken al weken naar ze uit. Eindelijk was het zover, mee met de zijspan in het ‘bakkie’.

De rit ging dit keer naar Garnwerd. Na een heerlijke lunch reed iedereen met een stralende zon weer naar Tolbert. De run is uniek omdat juist mensen met een ernstige meervoudige beperking waarbij het niet zo vanzelfsprekend is om er op uit te gaan de mogelijkheid kregen mee te gaan. Niets is teveel. Moet je met een tillift in het ‘bakkie?”. Geen probleem het kan. Het wordt allemaal mogelijk gemaakt door inzet van heel veel vrijwilligers met expertise .