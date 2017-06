Slag om Norg belooft zware koers en spectaculaire beelden

NORG – Op zondag 2 juli staat Noord-Drenthe in het teken van de KOGA Slag om Norg. Dit jaar is de KOGA Slag om Norg een UCI 1.1 klassieker van 190,5 kilometer. Met dit jaar meerdere profteams aan de start, waaronder Roompot-Nederlandse Loterij. De coureurs strijden 50 kilometer op de onverharde wegen bij Sandebuur, Boerakker, De Wilp en tussen Peest en Zeijen. Dit staat garant voor een mooie, zware koers én spectaculaire beelden, aldus de organisatie.

De tocht start om 15.00 uur op de Brink in Roden en om 19:30 is de finish op de Brink in Norg. De wedstrijd is 208 kilometer lang. De coureurs krijgen een groot deel aan onverharde wegen voorgeschoteld. De plaatselijke ronde voert voor een groot deel over de Marke’s van Norg en Peest. De renners passeren de vermaarde ‘Lebbestok’. Een markering die al sinds 1639 bekend is. Volgens de overlevering stierf vrouw Lebbe op deze plek in een gure najaarsnacht. Ze was op zoek naar een rustplaats, maar werd vermoord om het geld dat ze bij zich had. De Lebbestok vormt nu de grens tussen Peest en Zeijen. Met het ontstaan van de Slag om Norg symboliseert de Lebbestok niet alleen het lijden van vrouw Lebbe, maar ook de strijd die de coureurs in dit prachtige landschap uitvechten. Vanaf 20.00 uur is het partytime met de band Melrose op Oosteind in Norg.