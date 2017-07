Slag om Norg een stevig potje

NORG – Zondag werd de zesde editie van de Slag om Norg verreden. De wielerkoers, opgewaardeerd tot een 1.1.koers, werd gewonnen door de Belg Gianni Vermeersch. De Slag om Norg kenmerkt zich doordat er vele kilometer moeten worden afgelegd op onverharde wegen. Ditmaal zelfs meer dan 50 kilometer onverhard, waarbij de nadruk ligt op de wegen rondom Peest. Ook nabij Sandebuur en in Westervelde ging het peloton over onverharde wegen. Stofwolken, valpartijen en lekke banden waren afgelopen weekend dan ook geen uitzondering. Al na enkele kilometers ontstond er een kopgroep van een drietal rijders. De Duitser Joshua Hupertz, de uit Emmen afkomstige Gert-Jan Bosma en Nederlander Justin Timmermans konden een gat slaan van maar liefst zeven minuten. Tot in de laatste ronde hield dit drietal stand. Uiteindelijk kreeg het peloton ze toch in zicht. Het tempo was in de twee laatste ronden opgeschroefd tot rondom de 50 kilometer per uur. In een sprint won Gianna Vermeersch het van Jesper Asselamn uit Delft.

De Slag om Norg kende veel publieke belangstelling, zo stond het op de gravelwegen soms bomvol en ook bij de finish in Norg stond het drie rijen dik. Er was veel internationale belangstelling voor koersdeelname. België, Italië, Duitsland, Zwitserland, Chili, Mexico, Tsjechië, om zo maar enkele landen te noemen. Rikus Sunderman van de organisatie keek dan ook tevreden terug op het koersverloop. ´De profs hebben tot het einde toe geweldig doorgereden. Het was goed voor de organisatie dat het peloton koos voor een versnelling. Het enorme gat wat ontstond tussen kopgroep en de rest was wel vervelend voor onze verkeersregelaars en de soms lang wachtende automobilisten. Dat werd gelukkig in de latere ronden rondom Peest goed gemaakt. We kunnen dan ook terugkijken op een mooie koers.´ Naar verwachting zal de Slag om Norg in 2018 in september worden verreden.