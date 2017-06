RODEN/NORG- De Slag om Norg van dit weekend art in Roden. Zondagmiddag 2 juli, klokslag 15:00 uur vertrekken de renners van de KOGA Slag om Norg vanaf de Brink in Roden. De 190,5 kilometer lange tocht gaat dwars door de landschappen en onverharde paden van Norg, Roden, Sandebuur, Boerakker, De Wilp en tussen Peest en Zeijen. De finsh wordt rond een uurtje of acht ’s avonds verwacht op de Brink in Norg. Lees HIER meer over de KOGA Slag om Norg.