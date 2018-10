Slechte planning gemeente speelt Een parten

‘Ik ben bang voor ongelukken en ik denk dat die angst terecht is’

EEN – De rotonde in het pittoreske Een ligt er uit. In de weken 43 en 44 worden er werkzaamheden aan de rotonde verricht. Op zich zou dit geen probleem moeten zijn, maar aangezien de gemeente Noordenveld ook al ruim twee weken met de Norgerweg bezig is, zullen andere straten intensiever worden gebruikt. Eén van die straten is de Lindelaan, een smalle dorpsstraat bestaande uit klinkers. ‘Je ziet nu al dat het drukker wordt. Er komen meer auto’s langs en er wordt hard gereden’, zegt Irene Doornbos, zelf woonachtig aan de Lindelaan. De Eener vindt dat de gemeente Noordenveld onvoldoende rekening houdt met de veiligheid in het dorp. Daarbij kijkt ze niet alleen naar de Lindelaan, maar ook naar de Schoolstraat. ‘Ik ben bang voor ongelukken. En ik denk dat die angst terecht is.’

Eigenlijk blijft Irene het liefst weg uit de publiciteit. De Krant benaderen over de onveilige situatie in Een, is niet haar manier. ‘Maar’, zo zegt ze, ‘wanneer de gemeente een fout maakt die toch vrij ernstig is, dan is het goed om dat aan het voetlicht te brengen.’ Een fout, zo noemt Irene het dus. De gemeente Noordenveld spreek zelf van ‘een ongelukkige samenloop van omstandigheden’. Dat zij de rotonde aanpakken op hetzelfde moment dat ook de Norgerweg eruit ligt, is volgens de gemeente Noordenveld vervelend. ‘Ik noem dat slecht plannen. We kregen een brief waarbij ze verwijzen naar Red Bull Kop over Kop. Vanwege dat evenement kon de gemeente de rotonde niet eerder aanpakken. Maar wie verleent de vergunning voor dat evenement? Zij moeten hebben geweten dat dit evenement er dan was’, stelt Irene.

Net als de Schoolstraat, is de Lindelaan een smalle straat zonder stoep waar veel kinderen spelen. Meestal staan er paaltjes op de weg, waardoor het een doodlopende weg wordt. Die paaltjes werden eerder al – zonder de inwoners hierover te informeren – verwijderd door de gemeente. Hierdoor is de doodlopende weg nu een relatief drukke straat geworden.

Dat zal, zo vermoedt Irene, nog erger worden in week 43 en 44. ‘Dit is een sluiproute voor mensen die niet meer over de rotonde kunnen rijden. Het verkeer zal over de Lindelaan en de Schoolstraat gaan. En dat terwijl dit niet geschikt is voor intensief verkeer’, stelt zij.

Uiteraard kaartte Irene dit aan bij de gemeente Noordenveld. Jammer maar helaas was het eerste antwoord. Later werd besloten om de Lindelaan tijdelijk een éénrichtingsweg te maken. ‘Dat helpt een beetje, want auto’s die elkaar hier moeten passeren… Dat gaat niet lukken.’ Echter: ook zwaar landbouwverkeer zal gebruik moeten maken van de Schoolstraat of Lindelaan. ‘Er worden geen maatregelen aangekondigd om het landbouwverkeer soepel te laten verlopen. In een agrarisch dorp als Een zou je dat toch verwachten.’

Volgens Irene is de oplossing simpel. ‘Ze hadden gewoon een paar weken moeten wachten. Maar ja, de aannemer zal ook zijn agenda propvol hebben. Het is in ieder geval bijzonder slecht gepland.’ En nu? ‘Ik denk dat er verder geen actie wordt ondernomen. De gemeente had met tijdelijke maatregelen de snelheid kunnen beperken. Misschien dat ze een drempel hadden kunnen plaatsen. Maar ze laten het er op aan komen. Ik hoop van harte dat alles goed gaat.’