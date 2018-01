Slechts 1800 euro schade tijdens oudjaarsnacht

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld heeft tijdens oudjaarsnacht ‘slechts’ 1800 euro aan schade geleden. Dat vertelde burgemeester Klaas Smid tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsborrel van de gemeente Noordenveld.

Dat is een relatief klein bedrag, zeker als je dat vergelijkt met de totale schade van vorig jaar. Toen werd er in totaal voor 5000 euro aan schade geregistreerd.

‘Het is nog steeds 1800 euro te veel, maar vergeleken met andere jaren kunnen we spreken van een rustige jaarwisseling’, vertelde burgemeester Smid. ‘Er waren jaren bij dat de totale schade tegen de 40.000 euro liep op oudjaarsnacht.’