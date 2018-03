Snel een strakker lijf met Afslankstudio De Wilp

DE WILP – Een strak lijf zonder al teveel overtollige kilo’s. Wie droomt er niet van? Toch vechten veel vrouwen en mannen al jaren tegen hun gewicht. Slaan voor de zoveelste keer aan het diëten of werken zich in het zweet in de sportschool. Helaas blijft blijvend resultaat vaak uit. Afslankstudio De Wilp is hét adres waar je wel zichtbaar resultaat boekt, zonder streng dieet. De oorzaken? Stroom vooral, en water. Een ding is zeker: je boekt snel en zichtbaar resultaat.

Al ruim 11 jaar runt Rika Boonstra haar fraaie afslankstudio in De Wilp. Met succes. Vrouwen én mannen uit de wijde omgeving weten haar te vinden wanneer ze af willen van hun overtollige kilo’s. En dat is niet zo vreemd, want je ziet snel resultaat bij Afslankstudio De Wilp. Het geheim? Een machine die je buik-, been- of bilspieren traint en energie uit je vetcellen haalt terwijl jij stil ligt. Die vetcellen krimpen vervolgens, je spieren worden sterker en je lichaamsomvang neemt af. Differently Slim, heet de revolutionaire machine die je snel een strakker lijf bezorgt. Rika Boonstra: “Ik kan er voor zorgen dat mensen na twaalf behandelingen een broekmaat minder hebben. En het mooie is dat ze daar eigenlijk niets voor hoeven te doen. Ik werk met stroom. Dat en het drinken van water (om de afvalstoffen af te voeren) zorgt voor een gegarandeerd resultaat”, legt Rika uit.

En in de stoel van Rika is het geen straf. In de royale salon achter haar woning is het prima toeven. Professionaliteit staat voorop, de sfeer is altijd ontspannen, zoals ze ook altijd eerlijk advies geeft. “Mensen kunnen hier centimeters verliezen op de plaatsen waar ze dat ook echt willen. Ook dat laatste randje.” De behandeling is ook geschikt voor mensen met een slappe huid. Die wordt namelijk snel zichtbaar strakker. En dat in slechts 17 minuten. 17 minuten in de stoel staat gelijk aan 2 à 3 uur buikspieroefeningen doen.” En? Overtuigd? Even bellen met Afslankstudio De Wilp dan: 06-37286175. Meester Nennstiehlweg 34 in De Wilp. Website: www.afslankstudiodewilp.nl.