Snoeicursus jonge hoogstamfruitbomen Norg

NORG – Landschapsbeheer Drenthe organiseert op zaterdag 3 februari in Norg een beginnerscursus over het snoeien van jonge hoogstamfruitbomen. Steeds meer mensen in Drenthe zijn in het bezit van hoogstamfruitbomen. Om deze op de juiste manier te onderhouden en de ontwikkeling van fruit te stimuleren is goede kennis en voorbereiding aan te raden. Wilt u leren snoeien of uw kennis hierover opfrissen? Meld u dan aan in de agenda op www.lbdrenthe.nl.

Na het aanplanten van een fruitboom duurt het enkele jaren voordat er vruchten worden geproduceerd. Om de vruchtgroei te stimuleren is het van belang de boom de juiste vorm mee te geven. Er moeten stevige takken ontstaan die de vruchten kunnen dragen en waar u een ladder tegen kunt plaatsen. Wist u bijvoorbeeld dat een appelboom een appelvorm dient te krijgen en een perenboom een piramidevorm?

Hoogstamfruitbomen

Van oorsprong hadden veel boerderijen in Drenthe een boomgaard die bestond uit verschillende soorten (hoogstam)fruitbomen. De bewoners plukten er de vruchten van en veel diersoorten vonden er onderdak of voedsel. De boomgaarden werden tevens gebruikt als weide voor het (jong)vee. Bij een hoogstamfruitboom begonnen de takken op 1.80 meter en de boom werd gemiddeld tussen de vijf en acht meter hoog.

Theorie en praktijk

Tijdens de snoeicursus wordt kort ingegaan op de ontwikkeling en de verschillende beheermogelijkheden van hoogstamfruitbomen. Deelnemers krijgen inzicht in de theoretische achtergronden van het snoeien en praktische tips aangereikt. De meeste bomen groeien niet volgens het boekje, dus er wordt in de praktijk geoefend om de fijne kneepjes van het vak te leren.

Opgave

Wilt u zich opgeven voor de snoeicursus? Ga dan naar de agenda op www.lbdrenthe.nl en vul het inschrijfformulier in. Deelname aan de cursus is gratis voor vrijwilligers van Landschapsbeheer Drenthe. Niet-vrijwilligers betalen €30,-. Deze bijdrage is inclusief koffie/thee en lunch, gereedschap en cursusmateriaal. Deelnemers worden op 27 januari om 10.00 uur verwacht in Norg. De cursus duurt tot ongeveer 15.00 uur. Kunt u deze datum niet deelnemen? Bekijk dan de overige cursusdata op de website van Landschapsbeheer Drenthe.