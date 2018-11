Snow&Co luidt de wintersport in: open dagen op 10 en 11 november

RODEN – Er is bij Snow&Co hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen voor de Grote Open Dagen op zaterdag 10 en zondag 11 november! Zo heeft de nieuw ingerichte skishop weer een fraaie facelift gekregen en is het werkelijk een walhalla voor de echte wintersportliefhebbers. De nieuwe collecties van o.a. Peak Performance, Goldbergh, Picture, 8848, Roxy, Rehall, Falcon en Tenson geven een mooi kleurbeeld en staan gerant voor functionaliteit en kwaliteit. Deze winter kun je ook bij Snow&Co terecht voor het exclusieve Italiaanse skimerk Colmar. Colmar biedt high-performance ski kleding met een design zoals alleen Italianen dat kunnen.

En zere voeten hoef je niet langer voor lief te nemen. Met geavanceerde apparatuur maken de deskundige medewerkers van Snow & Co skischoenen perfect passend om iedere voet.” Onze medewerkers zijn opgeleid tot bootfitting-specialisten en we hebben zelfs een voetkundig sportadviseur”, vertelt Emiel van der Heide van het wintersportcentrum. “Drukpunten kunnen worden weggenomen en uiteindelijk kunnen de skischoenen ook nog getest worden op onze indoor skibaan.”

Scherpe ski’s voor scherpe prijzen

Snow & Co beschikt sinds vorig seizoen over het nieuwste technische hoogstandje uit Oostenrijk: een hightech onderhoudsmachine van Wintersteiger. Na een onderhoudsbeurt met deze machine zijn je ski’s en snowboard weer in fabrieksstaat. En wanneer je ze brengt op 10 en 11 november gebeurt dat ook nog eens voor de helft van de prijs.

Skiën leer je Roden

Op de skibanen van Snow&Co zijn er nog enkele plaatsen vrij in de Pinguïn-kids en teensclub. Als je de skibanen eerst wilt testen, dan kan dit op zondag. Tijdens de Open Dagen wordt 10% korting gegeven op alle laagseizoen leskaarten die deze dag geboekt worden. Ook de gevorderde skiër/snowboarder kan goed uit de voeten op de skibanen van Snow&Co. Is het niet om je techniek wat te finetunen, dan wel om je spieren voor te bereiden zodat je blessurevrij je wintersportvakantie doorkomt.Kortom van alles te beleven tijdens de Open Dagen aan de Gedempte Haven in Roden! Het team van Snow&Co ziet je graag langskomen tijdens dit gezellige wintersport festijn! www.snow-co.nl Gedempte Haven 7 Roden. Telefoon: 050-5018385