Soestdijk op de Marke

RODEN – Een oogje op de Koning, Vissen in de Koninklijke vijver, Kruiwagenrace met goudstaven, De Koninklijke run, Koninklijk sjoelen…. Of de Krant ook in Soestdijk uitkomt? Niets is minder waar. Koninklijke spelen op obs de Marke in Roden. De school vierde zo als ieder jaar de Koningsspelen uitbundig. De meeste kinderen waren uitgedost in oranje rokjes, t-shirts, hoedjes en rood-wit-blauwe bloemenkransen. Er werd gevist als of het een lieve lust was, terwijl er in de zandbak gewerkt werd aan een kasteel waarop Willem Alexander jaloers zou zijn. Kort om: een feest van jawelste op de Marke! Bekijk ook het FILMPJE op de website ne Facebookpagina van de Krant.