ZEVENHUIZEN – Sophia Vogelzang is de nieuwe vrouw met de hamer van Stichting Promotie 7huizen. Zij neemt de spreekwoordelijke hamer over van Ronald Dees, die tijdelijk het voorzitterschap op zijn schouders nam. vogelzang staat nu aan het roer van de club die zorgt voor evenementen en vertier in en rondom Zevenhuizen. (Foto: Facebook)