SorryJohan was een actie voor de bühne

Precies op het moment dat je denkt dat het niet veel gekker kan in de wereld, komt daar opeens de Nashville-verklaring om de hoek zetten. Een zeer bekrompen verklaring, opgesteld door gekrenkte zieltjes en ondersteund door volledige mafkezen. SGP-voorman en befaamd koorknaap Van der Staaij was één van die ondertekenaars. Over misstanden binnen de kerk zwijgt hij in alle talen, maar een compleet achterhaalde en oliedomme verklaring ondertekenen kan hij gelukkig wel.



Gelukkig hebben tal van kerkgenootschappen zich reeds uitgesproken tegen de Nashville-verklaring. Dat verbaast mij allerminst. Voor de kersteditie van de Krant was ik op bezoek bij de Doopsgezinde gemeente in Roden. Alleraardigste mensen, met een progressief wereldbeeld. Hun credo: laat eenieder zijn wie hij of zij wil zijn. Met een open blik en zonder het idee te hebben dat zij de wijsheid in pacht hebben, vliegen zij het leven aan. Prachtig om te zien.

De meeste kerkgenootschappen zullen hebben gegruweld van de Nashville-verklaring. Ook de politiek doet – op de SGP dus na – afstand. Voorman Gert-Jan Segers van de ChristenUnie bijvoorbeeld. Dat zal de plaatselijke CU goed doen. Ik kan me niet voorstellen dat ook maar één lid van de steunfractie in Noordenveld zich kan vinden in de verklaring. Sterker nog: ze zullen er met afschuw op gereageerd hebben.

De commotie rondom de Nashville-verklaring zet de dingen wel mooi in perspectief. Heel politiek correct Nederland stond niet veel eerder nog op hun achterpoten, na een wat flauwe grap van Johan Derksen over homo’s. De #SorryJohan was spontaan geboren en heel Nederland viel over de besnorde ‘voetbalkenner’ heen. Toegegeven, de grappen van Derksen schurken nog wel eens tegen het randje aan. De commotie rondom zijn uitspraken is echter schromelijk overdreven. Wie het praatprogramma van de heren Genee, Derksen en Van der Gijp vaker ziet, weet dat er weinig kwaads in die mannen zit. Dat ze vaak flauwe grappen maken klopt. Hoort bij het programma. Dat het vaker over randzaken gaat dan over het spelletje zelf, is de reden dat veel kijkers – waaronder ik – afhaken. Maar de manier waarop Derksen op sociale media is afgebrand, was vooral voor de bühne. Een makkelijk doelwit. Een oude blanke man (of moet ik wit zeggen?) kun je redelijk gemakkelijk aan de schandpaal nagelen. Dit weekend heeft men echter kunnen zien waar het werkelijke probleem zit. En dat zit hem niet bij een paar flauwe grapjes van de heer Derksen. #SorryJohan was een farce, de Nashville-verklaring is wat er mis is met de wereld.

Ondertussen ligt de politiek in Noordenveld even stil. Afgelopen week was het zaaien van bloembollen door de PvdA/GroenLinks het enige waar nog een politiek tintje aan zat. Dat wil zeggen: ze hadden jasjes aan van de partij. Het waren echter allemaal groene jasjes, want het rode deel van de duofractie kon het helaas niet redden. Een leuk uitstapje was het wel. En koud, vooral heel koud. Liever heb je zo’n uitstapje in april of mei, wanneer de zon zich al vaker laat zien. Maar je kunt veel zeggen over de duofractie, fanatiek zijn ze wel. Dat bewezen ze al rond verkiezingstijd en dat blijven ze ook uitdragen. Op bijna ieder evenement valt iemand van de duofractie te herkennen. Nee, aan pr geen gebrek. Grauwe weersomstandigheden op een vrijdagmiddag weerhoudt hen dan ook niet. ‘Wereldverbeteraars’, noem ik ze soms gekscherend. Maar als iedereen met dezelfde open houding naar de wereld zou kijken, zag deze er een stuk mooier uit. Hoeven we ons ook geen zorgen meer te maken om één of andere verklaring.

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema