Sparta pakt laatste strohalm, Rodenburg morst punten

REGIO – In de strijd tegen degradatie, heeft Sparta goede zaken gedaan. In een goed gevulde Rodenburghal, leverde de ploeg uit Zevenhuizen veel strijd en werd er gevochten voor elke bal. Na een flitsend begin – waarin een 1-2 achterstand werd omgebogen tot een 6-3 voorsprong – ging Sparta met een 10-8 voorsprong de rust in.

Coach Mark Nijenhuis was lovend over de opgebouwde voorsprong, al zag hij tegenstander HHV in de tweede helft terugkomen tot 14-14. Het werd pas echt penibel toen de ploeg uit Hollandscheveld een 18-19 voorsprong pakten. De Zevenhuisters moesten in de achtervolging en kwamen liefst vier keer op gelijke hoogte. Uiteindelijk wisten zij in de slotfase zelfs de 23-22 binnen te schieten, waardoor de zwaarbevochte zege over de streep werd getrokken. Hiermee pakken zij de laatste strohalm wat betreft handhaving in de Tweede Klasse. De komende weken worden voor Sparta cruciaal.

Rodenburg, koploper in hun competitie, leed afgelopen weekend een pijnlijke nederlaag. Op bezoek bij Kinea in Heerenveen, verloor de ploeg uiteindelijk met 25-21. Nadat de ploeg uit Leek een voorsprong was, werd Kinea wakker en zetten zij Rodenburg onder druk. Het leverde uiteindelijk een 13-11 ruststand op. De tweede helft golfde het spel op en neer en, ondanks dat Rodenburg niet haar beste wedstrijd speelde, was alles zeker nog mogelijk. Op den duur kwamen zij netjes tot een 22-20 achterstand terug, maar liep Kinea onmiddellijk uit naar een 25-20 voorsprong. De laatste score van Rodenburg was dan ook voor de statistieken. Volgende week neemt de ploeg uit Leek het op tegen ZKC, een heuse kraker tussen de nummer één en twee van de ranglijst.

Over KV Noordenveld valt veel te zeggen, behalve dat ze niet consequent zijn. Ook op bezoek bij GSKV de Parabool uit Groningen ging het mis: daar werd met 31-15 verloren. Een stevige nederlaag, die werd ingeleid door een sterk begin van de thuisploeg. Even leek er hoop toen Jasper Lütter en Sven Stobbe het gat enigszins leken te dichten, maar nog voor de rust stond er een onoverbrugbare score op het bord: 18-6. De tweede helft was niet veel beter, al mag een prachtige treffer van Evelien Tepper niet onvermeld blijven. Aanstaande zaterdag speelt KV Noordenveld haar voorlaatste thuiswedstrijd tegen CSL uit Britsum. Eens kijken of de ploeg uit Roden in Sportcentrum de Hullen hun eerste punten kunnen pakken.