Specialisten blijven boeien!

RODEN – Op Landgoed Mensinge vond zondag de vijftiende editie van de Restauratorendag plaats. Ook nu was het een dag vol specialisten en specialismen en namen bezoekers stukken mee ter beoordeling. Carolina Verhoeven zag in de Landskeuken tot haar grote vreugde historisch keukengerei voorbij komen en de aanwezigen lieten zelf spullen repareren en restaureren en bovendien was het resultaat van recente restauraties te zien. De dag was boeiend en prima. En dus kan de zestiende editie niet uitblijven.