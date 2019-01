Spectaculair wheelerstoernooi in Topsporthal

LEEK – Spanning en spektakel in de Topsporthal afgelopen zaterdag. Daar streden namelijk de nationale rolstoelbasketbalteams om een podiumplek in de 4e ronde van het landelijk A-niveau. Wethouder sport Elly Pastoor opende het festijn waar ploegen uit Rotterdam, Hoofddorp, Amsterdam, Ermelo en Rosmalen op af kwamen. De organisatie lag in handen van lokale basketbalclub Flying Red die zelf helaas niet kon deelnemen aan het spectaculaire toernooi. Flying Red speelt zelf namelijk in de B-klasse. Maar het succes was er niet minder om. Voor de gemeente Westerkwartier een toernooi om met trots op terug te kijken. De gemeente vindt het namelijk belangrijk dat mensen met een beperking ook kunnen sporten zowel in hun eigen omgeving, of op landelijk niveau.