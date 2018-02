Speelgoed spotten bij Speelgoedmuseum Kinderwereld

RODEN – In Speelgoedmuseum Kinderwereld draait op dit moment een heel bijzonder project: ‘Speelgoedspotters gezocht’, een educatief programma waarin het museum tot zijn recht komt én interessant is voor scholen. Het gaat om een pilot, vertelt conservator Marja Bosboom. “Kinderen maken een tocht door het museum waarbij ze allerlei opdrachten krijgen op hun eigen niveau. Een programma waarbij zowel de kerndoelen rekenen en taal aan bod komen, maar ook kunstzinnige vorming. Bijzonder leerzaam”, vindt Bosboom die benadrukt dat het project tot stand is gekomen met hulp van een hele schare trouwe vrijwilligers. De komende weken ontvangt het speelgoed museum verschillende scholen uit de gemeente. Donderdag- en vrijdagochtend was obs de Marke aan de beurt. Zie ook het FILMPJE op de website en Facebookpagina van deKrant.