Spek om Spinnen gaat buiten de gebaande paden

NUIS/NIEBERT – In 1998 begon het: de tweejaarlijkse openluchtspelen achter de Coendersborch. Een uitgelezen locatie voor een openluchttheater, bedacht ook theatergroep Spek om Spinnen zich. Donderdag 31 mei en op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni is het weer zover. Dan zal de befaamde theatergroep weer optreden. Of ze wederom de 2500 bezoekers zullen aantikken? Dat gaan we zien.

In 1998 debuteerde Spek om Spinnen met de voorstelling ‘De Slag om het Bolmeer’. Het optreden werd fantastisch ontvangen en het publiek vroeg direct om meer. Sindsdien worden Nuis en Niebert iedere twee jaar getrakteerd op fijne stukjes openluchttheater.

Voorzitter Robert Pastoor heeft er in ieder geval zin in. Sinds zijn achtste is hij al bij het theater betrokken en vorig jaar is hij zelfs voorzitter van de stichting Spek om Spinnen geworden. ‘We hebben vorig jaar het afscheid van het bestuur van het voormalige bestuur. Er is een verjongingsslag gemaakt in het bestuur en zo ben ik voorzitter geworden’, vertelt hij. In het stuk toneelstuk van 2018 doen tussen de dertig en veertig mensen mee. Een flink aantal dus. ‘Alleen de locatie al is heel bijzonder’, vindt Robert. ‘En daarbij spelen wij stukken die je in de regio niet veel ziet. Dit jaar heet het stuk “Koekoe” en vertellen wij een verhaal vanuit het perspectief van een koeien. Dat is vrij uniek.’ Robert belooft spektakel en hoopt op veel publiek. ‘Meestal komen er wel een man of negenhonderd naar iedere voorstelling. Ik denk dat dat vooral komt, omdat wij buiten de gebaande paden denken. En ieder jaar geven we onze voorstelling een historische inslag, al wordt dat steeds lastiger aangezien we al zoveel voorstellingen hebben gehad.’

Het stuk

‘Koekoe’ is een komedie over koeien en mensen, waarbij koeien de hoofdrol spelen. Het speelt zich af in het Westerkwartier. De koeien kunnen elkaar en de mensen verstaan, al kunnen de mensen de koeien op hun beurt niet verstaan. Een prettig uitgangspunt voor een komedie, zo vindt Spek om Spinnen. De koeien maken de opkomst van de melkmachine mee en komen in opstand. Het stuk laat de veranderende wereld van de koe zien, op een komische manier.

Bedrijven

Ol Vent, Westerkwartiers voor de duivel en, volgens de volksverhalen, een veel geziene gast, communiceert zowel met dieren als met mensen. Hij wil zoveel mogelijk zielen verzamelen, of ze nu van dieren of van mensen zijn.

Het eerste bedrijf speelt zich tijdens de jaarlijkse veekeuring Koekoe af. In een tussenbedrijfje zien we een eenzame verstoten koe uit Niebert op de boot naar India staan, omdat ze gehoord heeft dat alle koeien in India heilig zijn.

In het tweede bedrijf komt het kerkhof in beeld, het tweede huis van Ol Vent.

In een tussenbedrijfje zien we de eenzame koe een groot dansfeest in India meemaken. Heel veel kleuren, heel leuke muziek, heel veel leuke pasjes, maar het koetje voelt zich alleen en trapt op haar eigen hoeven. Ze druipt af van het feest.

Het derde bedrijf speelt weer op het grasveld.

Kaartverkoop

De kaarten voor de voorstellingen op donderdag 31 mei, vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni gaan per dinsdag 1 mei in de voorverkoop. Een reguliere kaart kost in de voorverkoop 12,50 euro en aan de deur zestien euro. Kinderkaarten (voor kinderen tot en met twaalf jaar) zijn alleen online te bestellen en kosten acht euro. Kaarten zijn online te verkrijgen (www.spekomspinnen.nl/kaartverkoop) en bij Bakkerij van Esch in Tolbert, Poeder in Zevenhuizen, de Primera in Marum en Leek en DA Drogisterij Boezerooij in Marum.

Vrienden van Spek om Spinnen

Vrienden van Spek om Spinnen kunnen telkens al kaarten bestellen, voordat de verkoop van start is gegaan. Bestelde kaarten worden dan opgestuurd, wanneer het geld is overgemaakt onder vermelding van het lidnummer op rekeningnummer NL43 INGB 000 454 9613. Voor slechts vijf euro per jaar hebben geïnteresseerden de kans om Vriend te worden van Spek om Spinnen. Meer dan vierhonderd mensen zijn inmiddels Vriend, waardoor deze prachtige toneelvereniging nog steeds bestaansrecht heeft.

Wie online kaarten besteld, maar geen Vriend van Spek om Spinnen is, betaald 1,50 euro plus administratiekosten extra.

Wat: Openluchttheater Spek om Spinnen

Wanneer: donderdag 31 mei, vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni vanaf 20:30 uur

Waar: Openluchttheater achter de Coendersborch

Info: www.spekomspinnen.nl