Spektakel in de openlucht

RODERWOLDE – Wel zal ’t worden? Deze vraag werd vrijdag voor het eerst beantwoord in Roderwolde. Daar brengt Stichting Openluchtspelen Roderwolde elk jaar weer een waar spektakel op de planken in de buitenlucht. De spetterende première op vrijdag kreeg een passend vervolg op de zaterdag. Nog twee keer staat het toneelstuk ‘Wel zal ’t worden’ op de agenda. Vanavond (dinsdag) en morgenavond. Er schijnen nog kaartjes te zijn voor het openluchttheater, al is snel reserveren een goed idee in deze. Want het boerenverhaal is populair!