Spektakel in Norg!

NORG – Helden. Dat zijn het. Stuk voor stuk. De waaghalzen die elkaar én het publiek vermaakten tijdens de derde MTB-Streetrace in Norg. Net zoals de voorgaande twee edities was ook nu het centrum omgetoverd tot één grote hindernisbaan, waarbij de natuurlijke elementen knap in het parcours waren verwerkt. In diverse klassen werd er gestreden om de eeuwige roem. Maar het felst was de strijd in de Norger klasse waar louter Norgers aan mee konden doen. Immers, je zal maar verliezen van je buurman en een jaar moeten wachten op revanche! Lees verder op pagina 43.